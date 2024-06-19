Якщо ви вирощуєте томати в саду чи на городі, тоді природа працює на вас, і запилення, скоріш за все, відбудеться природним шляхом. Та якщо горщик росте на підвіконні чи балконі, або ж ваші помідори ростуть в теплиці, тоді комахам буде не так просто дістатися до них. Та Поради 24 розповідають, як можна допомогти запиленню томатів.

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Метод з електричною зубною щіткою

Квітку томату часто називають ідеальною, адже вона має всередині і чоловічу, і жіночу частинки. Пилок прикріплюється до рильця, через стрижень до зав'язі. Так квітка запилюється і зрештою городники отримують помідори.

Тож якщо вам потрібно провести ручне запилення, ви можете використати для цього електричну зубну щітку. Все, що потрібно зробити – це ввімкнути щітку і торкнутися нею квітів. Запилення буде відбуватися через вібрацію, і це буде набагато швидше і зручніше, ніж бити пальцем по кожній квітці. Чимало садівників вважають саме цей метод запилення найкращим.

Струшування кущів

Ця процедура відбувається максимально швидко. Якщо ви хочете пересвідчитися, що на помідорах з'явиться міцна зав'язь, що гарантуватиме хороший врожай, вам потрібно злегка постукати по середині стебла, струсити рослину. Тоді пилок посиплеться на товкач.

Та якщо ваші помідори вже підв'язані, бажано стукати не по стеблу помідора, а по шпалері, щоб мінімізувати контакт з рослиною.



Запилення помідорів потрібно проводити обережно / Фото Pexels

Використання препаратів

Іноді навіть методів ручного запилення буває недостатньо, і помідори дають мало зав'язей, а урожай помітно знижується. В такому випадку садівники радять використовувати спеціальні препарати для стимуляції росту та розвитку рослин:

Розчин борної кислоти;

"Зав'язь";

"Гібберрос";

"Томатон";

Бутон.

Якщо провести запилення вчасно, ви не тільки збільшите обсяг врожаю, але й можете запобігти деформації плодів. Та якщо ви вручну виконуєте процедуру, варто бути дуже акуратними, адже зав'язі томатів можуть легко ламатися.