Не всегда для отбеливать обувь надо благодаря химическим средствам. Некоторые повседневные бытовые вещи способны отчистить обувь гораздо лучше.

Смотрите также Как стирать одеяло в стиральной машинке: основные правила, которые надо запомнить

Чем отбелить кроссовки

Для создания средства вам понадобится зубная паста, мыло и сода. Зубная паста имеет отбеливающий эффект, мыло дезинфицирует, а сода приведет к шипению средства, который поможет быстрее искоренить стойкие пятна. Зубная паста с отбеливающим эффектом работает не хуже отбеливателя и поможет избавиться от серости или желтизны на подошве кроссовок.

Выбирайте пасту без отдушек, красителей и цветных вкраплений, а щетку – без твердых и колючих ворсинок, иначе вы повредите материал.



Назван метод отбеливания кроссовок и кедов / Фото Pexels

Нанесите эту смесь на обувь с помощью щетки и увидите, как грязь за считанные секунды начнет исчезать. Легкое загрязнение исчезнет быстрее, а для того, чтобы избавиться от стойких пятен стоит нанести смесь и подождать несколько минут, а затем тщательно все смыть теплой водой.

Как отбелить обувь: смотрите видео

Пользователи в сети даже пишут, что такая кашица способна убрать даже пятна с одежды. Впрочем лучше всего эти 3 ингредиента работают именно на обуви, поскольку позволяют быстро и легко избавиться от грязи, особенно на подошве.