Не завжди для відбілювати взуття треба завдяки хімічним засобам. Деякі повсякденні побутові речі здатні відчистити взуття набагато краще.

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Чим відбілити кросівки

Для створення засобу вам знадобиться зубна паста, мило та сода. Зубна паста має відбілюючий ефект, мило дезінфікує, а сода призведе до шипіння засобу, який допоможе швидше викорінити стійкі плями. Зубна паста з відбілюючим ефектом працює не гірше відбілювача і допоможе позбутися від сірості або жовтизни на підошві кросівок.

Вибирайте пасту без ароматів, барвників і кольорових вкраплень, а щітку – без твердих і колючих ворсинок, інакше ви пошкодите матеріал.



Названо метод відбілення кросівок та кедів / Фото Pexels

Нанесіть цю суміш на взуття за допомогою щітки та побачите, як бруд за лічені секунди почне зникати. Легке забруднення зникне швидше, а для того, щоб позбутися від стійких плям варто нанести суміш та зачекати кілька хвилин, а потім ретельно все змити теплою водою.

Як відбілити взуття: дивіться відео

Користувачі в мережі навіть пишуть, що така кашка здатна прибрати навіть плями з одягу. Втім найкраще ці 3 інгредієнти працюють саме на взутті, оскільки дозволяють швидко та легко позбутися від бруду, особливо на підошві.