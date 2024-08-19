Чтобы отмыть грязь внутри, в бачок можно налить недорогие и распространенные средства, которые действительно работают.

Читайте также Никогда не храните так продукты в холодильнике: самые большие ошибки, о которых знают не все

Грязь образуется при испарении жесткой воды, тогда образуется известковый налет, который оседает не только в бачке, но и на поверхности ванной, раковины, вокруг кранов или труб.

Если не чистить сливной бачок, то он может привести к поломке сливного механизма и появлению следов ржавчины на чаше унитаза. В основном налет бывает ржавый, который возникает из-за большого содержания железа в воде, или известковый, из-за наличия высокой концентрации калия и других солей.

Когда грязь накапливается под силикированным клапаном, то может привести к протеканию из-за нарушения герметичности. Кроме того, налет и ржавчина повреждают резиновые и силиконовые прокладки, а также пластиковые части системы слива.

Именно поэтому рекомендуется хотя бы раз в полгода или год проводить профилактическую очистку сливного бачка. Для начала надо перекрыть воду, открутить крышку, слить воду из бачка и начинать очистку. Чем отчистить ржавчину или налет – читайте ниже.



Названы лучшие жидкости для очистки сливного бачка / Фото Pexels

Лимонная кислота

В бачок надо засыпать несколько пакетиков лимонной кислоты, залить горячей водой и оставить на несколько часов. Кислота прекрасно справляется с растворением налета и ржавчины.

Уксус

Бачок сначала промойте мыльным раствором, а потом вылейте уксус на загрязненные участки и оставьте на несколько часов. Далее стенки бачка надо протереть губкой смоченной в теплой воде. Обратите внимание, что уксус может повредить резиновые детали, поэтому по возможности, их надо будет снять.

Пищевая сода

На влажный бачок нанесите толстый слой соды, а утром протрите влажной тряпкой. Сода хорошо работает с загрязнением сантехники.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Газированные напитки

Вы уже точно знакомы с тем, как газировка способна избавить ржавчины. Налейте все содержимое воды в бачок, а утром спустите жидкость и протрите стенки губкой.

Стиральный порошок

Бачок надо наполнить теплой водой с растворенным стиральным порошком. Смесь надо оставить на несколько часов, спустить воду, а поди потереть бачок губкой или щеткой.

Кондиционер для белья

Эта жидкость способна устранить неприятный запах и предотвратить образование известкового налета, оставив на стенках защитную пленку.

Интересный лайфхак! Залейте наполовину водой и наполовину кондиционером пластиковую бутылку, сделайте в ней отверстия в крышке и поставьте в бачок. После этого каждый слив должен сопровождаться приятным ароматом, а унитаз соответственно, будет самоочищаться.