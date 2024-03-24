Если у вас нет специального ключа или открывалки под рукой, открывание закруток может стать достаточно сложным делом. Но это не значит, что вы должны сдаться; вы можете открыть банку очень легко, если будете знать несколько секретов.

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Используйте силиконовую салфетку

Если крышка банды достаточно плотная, вы можете ослабить ее с помощью такого гибкого предмета, как силикон. В частности, вы можете взять резиновый коврик для сушки тарелок, или перчатки для духовки или даже коврик для выпечки.

Впрочем, перед этим вам нужно убедиться, что кусок силикона охватит всю крышку.

Используйте скалку

Если вы хотите быстро убрать вакуум из банки, вы можете сделать это благодаря слабому постукиванию. Часто многие сразу же бьют по дну, но это может привести к тому, что банка разобьется, а вы можете даже пораниться стеклом.

Самым лучшим способом будет просто осторожно постучать по окружности крышки деревянной скалкой. Из-за вибрации в банку попадет воздух, и это ослабит вашу крышку.

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Как открыть банку с крышкой

Если предыдущие два способа не сработали, вы можете использовать еще несколько других. Прежде всего попробуйте опустить горлышко банки в горячую воду. Для этого вы можете просто взять миску с водой, или же вообще подставить банку под кран. Из-за тепла крышка расширится, и впоследствии гораздо легче поддастся.

Также вы можете постучать банкой по краю стола, и старайтесь делать это очень осторожно, чтобы не повредить стекло. Делать это нужно местом между крышкой и горлышком емкости.