Часто в магазинах можно найти уже готовые к употреблению кокосы – не только разбитые, но и очищенные от скорлупы. Но если вы купили целый плод, а молотка дома не нашлось, расстраиваться не стоит – вы все еще можете его открыть. А Porady 24 подобрали несколько действенных методов.

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Как открыть кокос ножом

Кухонный нож дома точно найдется у всех, и им можно не только резать хлеб, но и открывать кокосы.

Для этого сперва нужно найти наиболее мягкое место плода – оно расположено на середине, параллельно к отверстиям. Возьмите большой нож, переверните его тупой стороной к кокосу и бейте по одному месту.

Возможно, придется немного постараться, и через несколько ударов плод должен расколоться.

Интересно! Оказывается, скорлупа кокоса настолько прочная, что орех может преодолеть океан и прорасти на берегу за тысячи километров от пальмы, на которой он вырос. Не удивительно, что расколоть плод совсем непросто.

Как открыть кокос штопором

Если дома есть штопор, тогда кокос точно вам поддастся. Использовать его нужно для того, чтобы сделать в скорлупе кокоса отверстие и вылить изнутри всю воду. После этого вам нужно завернуть плод в ткань и осторожно им постучать по полу, пока он не расколется.



Кокос нужно открывать осторожно / Фото Pexels

Как открыть кокос в духовке

О таком методе вы, вероятно, не думали вообще. А он тем временем является самым безопасным и простым. Все, что вам нужно сделать – это разогреть печь до 200 градусов и положить кокос на противень или обычную решетку. Держите его в печи 10 – 15 минут, а когда на плоде появится трещина, достаньте и охладите.

Кокос можно распилить с помощью ножовки. Это, конечно, очень долго, зато безопасно.