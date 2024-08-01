Часто в магазинах можно найти уже готовые к употреблению кокосы – не только разбитые, но и очищенные от скорлупы. Но если вы купили целый плод, а молотка дома не нашлось, расстраиваться не стоит – вы все еще можете его открыть. А Porady 24 подобрали несколько действенных методов.
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Как открыть кокос ножом
Кухонный нож дома точно найдется у всех, и им можно не только резать хлеб, но и открывать кокосы.
Для этого сперва нужно найти наиболее мягкое место плода – оно расположено на середине, параллельно к отверстиям. Возьмите большой нож, переверните его тупой стороной к кокосу и бейте по одному месту.
Возможно, придется немного постараться, и через несколько ударов плод должен расколоться.
Как открыть кокос штопором
Если дома есть штопор, тогда кокос точно вам поддастся. Использовать его нужно для того, чтобы сделать в скорлупе кокоса отверстие и вылить изнутри всю воду. После этого вам нужно завернуть плод в ткань и осторожно им постучать по полу, пока он не расколется.
Кокос нужно открывать осторожно / Фото Pexels
Как открыть кокос в духовке
О таком методе вы, вероятно, не думали вообще. А он тем временем является самым безопасным и простым. Все, что вам нужно сделать – это разогреть печь до 200 градусов и положить кокос на противень или обычную решетку. Держите его в печи 10 – 15 минут, а когда на плоде появится трещина, достаньте и охладите.
Кокос можно распилить с помощью ножовки. Это, конечно, очень долго, зато безопасно.