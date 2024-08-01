Часто у магазинах можна знайти вже готові до споживання кокоси – не тільки розбиті, але й очищені від шкаралупи. Та якщо ви купили цілий плід, а молотка вдома не знайшлося, засмучуватися не варто – ви все ще можете його відкрити. А Поради 24 підібрали кілька дієвих методів.

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Як відкрити кокос ножем

Кухонний ніж вдома точно знайдеться у всіх, і ним можна не тільки різати хліб, але й відкривати кокоси.

Для цього спершу потрібно знайти найбільш м'яке місце плода – воно розташоване на середині, паралельно до отворів. Візьміть великий ніж, переверніть його тупою стороною до кокоса та бийте по одному місцю.

Можливо, доведеться трохи постаратися, та через кілька ударів плід має розколотися.

Цікаво! Виявляється, шкаралупа кокоса настільки міцна, що горіх може подолати океан і прорости на березі за тисячі кілометрів від пальми, на якій він виріс. Тож не дивно, що розколоти плід зовсім непросто.

Як відкрити кокос штопором

Якщо вдома є штопор, тоді кокос точно вам піддасться. Використати його потрібно для того, щоб зробити у шкаралупі кокоса отвір та вилити зсередини усю воду. Після цього вам потрібно загорнути плід у тканину та обережно ним постукати по підлозі, поки він не розколеться.



Кокос потрібно відкривати обережно / Фото Pexels

Як відкрити кокос у духовці

Про такий метод ви, певно, не думали взагалі. А він тим часом є найбезпечнішим і найпростішим. Все, що вам потрібно зробити – це розігріти піч до 200 градусів та покласти кокос на деко чи звичайну решітку. Тримайте його у печі 10 – 15 хвилин, а коли на плоді з'явиться тріщина, дістаньте та охолодіть.

Кокос також можна розпилити за допомогою ножівки. Це, звісно, дуже довго, зате безпечно.