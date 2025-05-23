Духовка будет блестеть: как ее отмыть от жира и грязи за несколько минут

Даже у очень чистоплотной хозяйки со временем духовка загрязняется, поэтому нуждается в очистке от жира, который накапливается во время приготовления блюд. Для того, чтобы отмыть ее до блеска, не всегда надо использовать химические средства, поскольку вполне могут подойти даже копеечные ингредиенты.

За духовкой нужно постоянно должным образом ухаживать, потому что если этот процесс запустить, то это приведет к плохому запаху и сильному накоплению жира, пишет 24 Канал.

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Остатки от еды даже могут плохо повлиять на вкус других блюд, которые будут готовиться. Чтобы отмыть духовку от жира и нагара, предлагаем простые и легкие способы очистки.

Чем отмыть жир с духовки

Прекрасно справляется с жиром обычная поваренная соль. Ее советуют использовать тогда, когда загрязнение еще свежее, то есть сразу после приготовления блюд. Когда духовка будет еще горячая, надо рассыпать соль на противень и оставить ее на 30 минут. В теплой духовке соль разрыхляет жирный налет, который потом очень легко очищается.

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Если же духовка уже успела остыть, тогда стоит просто включить ее на определенное время, чтобы она нагрелась. Когда соль станет золотистой, тогда ее можно выключать, а после остывания тщательно промыть в тряпке смоченной в теплой воде.



Духовку можно очистить достаточно просто / Фото Pexels

Хорошо очищает духовку обычная сода. Специалисты говорят, что она легко удаляет свежие загрязнения и даже старый налет. Для очистки нужно сделать пасту на основе соды и воды и нанести на стенки духовки. Оставьте все на один час, а потом промойте духовку и вытрите.

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Также хозяйки советуют использовать для очистки лимонный сок. Его надо растворить в воде и нанести на загрязненные участки, оставить на час, а потом аккуратно протереть. Если есть жирный налет, который не очищается, тогда стоит воспользоваться лимонной кислотой, которую предварительно надо растворить в воде.

Эти несколько простых советов действительно помогают и без проблем помогут избавиться от загрязнений без химических средств.