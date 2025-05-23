Духовка буде блищати: як її відмити від жиру й бруду за кілька хвилин

Навіть у дуже охайної господині з часом духовка забруднюється, тому потребує очищення від жиру, який накопичується під час приготування страв. Для того, щоб відмити її до блиску, не завжди треба використовувати хімічні засоби, оскільки цілком можуть підійти навіть копійчані інгредієнти.

За духовкою потрібно постійно належно доглядати, бо якщо цей процес запустити, то це призведе до поганого запаху й сильного накопичення жиру, пише 24 Канал.

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Залишки від їжі навіть можуть погано вплинути на смак інших страв, які будуть готуватися. Щоб відмити духовку від жиру й нагару, пропонуємо прості й легкі способи очищення.

Чим відмити жир з духовки

Чудово справляється з жиром звичайна кухонна сіль. Її радять використовувати тоді, коли забруднення ще свіже, тобто одразу після приготування страв. Коли духовка буде ще гаряча, треба розсипати сіль на деко й залишити її на 30 хвилин. У теплій духовці сіль розпушує жирний наліт, який потім дуже легко очищується.

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Якщо ж духовка вже встигла охолонути, тоді варто просто увімкнути її на певний час, щоб вона нагрілася. Коли сіль стане золотистою, тоді її можна вимикати, а після охолодження ретельно промити в ганчірці змоченій в теплій воді.



Духовку можна очистити досить просто / Фото Pexels

Добре очищує духовку звичайна сода. Фахівці кажуть, що вона легко видаляє свіжі забруднення й навіть старий наліт. Для очищення потрібно зробити пасту на основі соди та води й нанести на стінки духовки. Залишіть все на одну годину, а потім промийте духовку й витріть.

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Також господині радять використовувати для очищення лимонний сік. Його треба розчинити у воді й нанести на забруднені ділянки, залишити на годину, а тоді акуратно протерти. Якщо є жирний наліт, який не очищується, тоді варто скористатися лимонною кислотою, яку попередньо треба розчинити у воді.

Ці кілька простих порад є справді помічними й без проблем допоможуть позбутися від забруднень без хімічних засобів.