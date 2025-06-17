Штаны и кроссовки будут как новенькие: вот как отмыть с них траву

Веселые игры на свежем воздухе это важная часть теплой погоды. Но вот справиться с пятнами от травы, которые остаются после развлечений, часто бывает нелегко.

После прогулок на природе довольно часто приходится и отстирывать одежду – в основном от надоедливых зеленых пятен, что оставляет трава, сообщает 24 Канал. К счастью, справиться с такими загрязнениями вполне реально, нужно только запомнить несколько лайфхаков.

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Как убрать пятна травы?

Первый способ, которым можно воспользоваться – это пищевая сода. Продукт найдется на каждой кухне, но действует не хуже магазинных средств – и особенно эффективным будет на хлопке, полиэстере и синтетических смесях. Но учитывайте, что использовать соду не стоит на деликатных тканях – шелка или шерсти.

Для того, чтобы отмыть штаны или обувь от травы, нужно равномерно посыпать пятно содой, чтобы полностью покрыть участок с загрязнением, а потом мягкой щеткой осторожно втереть соду в ткань. После этого пятно нужно промокнуть смесью из небольшого количества воды и моющего средства.

Когда пятно будет удалено, тщательно прополощите ткань холодной водой, чтобы полностью убрать соду. Убедитесь, что пятна не осталось. Если следы от травы все еще есть, можно повторить все снова.

Впрочем, если соды под рукой не оказалось, можно воспользоваться и другим народным средством – спиртом. Но его использовать можно только для прочных тканей, а вот на деликатных лучше избегать.

Промокните пятно спиртом, но избегайте трения. Тогда оставьте средство на ткани на несколько минут и тщательно промойте водой, чтобы удалить спирт.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно отмыть кроссовки, чтобы они стали идеально чистыми – способ элементарный.



Пятна от травы можно отстирать / Фото Pexels

Как почистить белую ткань от травы?

Загрязнения травой на белой одежде особенно неприятные, и может даже казаться, что поделать уже ничего нельзя. И отбеливающие средства порой слишком агрессивно воздействуют на ткань, и поэтому не подходят для выведения пятен. Поэтому после их использования на кроссовках или штанах могут остаться желтые пятна, или высветленные участки ткани.

Поэтому лучше использовать народное средство – раствор перекиси водорода. Вот как выводить пятно: