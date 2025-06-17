Возможно, вы хотите создать немного внутреннего спокойствия и внешнего порядка? Что ж, обычные домашние дела могут помочь и с тем, и с тем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Эти 6 растений нужно обрезать прямо сейчас: улучшите цветение вдвое

Складывание белья

Эта работа отвечает всем требованиям для самоуспокоения – ведь чистый взгляд пахнет прекрасно, теплое белье создает уют. И вам нужно всего несколько минут, чтобы превратить беспорядочную корзину с бельем на идеально сложенную стопку.

Кроме того, эту задачу можно выполнять одновременно с некоторыми другими делами – например, просматривать фильмы или сериалы, говорить по телефону и тому подобное.

Мытье посуды

Конечно, мытье посуды – это задача, которую многие люди считают неприятной. Но попробуйте представить себе мытье посуды как мини-ванну с пузырьками. Теплая вода и аромат мыла могут успокоить ваши чувства.

А для того, чтобы сделать этот процесс немного приятнее, старайтесь мыть посуду по типу: сначала все чашки, потом тарелки, тогда кастрюли и тому подобное.



Мытье посуды может принести успокоение / Фото Pexels

Расхламление дома

Кто не любит перебирать хлам в шкафах? И если заниматься этим во время уборки, можно легко сбиться с курса и не завершить ее. Но если вам нужно успокоить ум и расслабиться, можно убрать все ненужные вещи из одного ящика или столика.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нельзя хранить дома – они приносят беду.

Пропылесосьте дом

Белый шум от пылесоса может помочь вам успокоиться, и, кроме того, ваш дом станет значительно чище, когда вы закончите убирать грязь.