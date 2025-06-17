Можливо, ви хочете створити трохи внутрішнього спокою та зовнішнього порядку? Що ж, звичайні хатні справи можуть допомогти і з тим, і з тим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Складання білизни

Ця робота відповідає усім вимогам для самозаспокоєння – адже чистий погляд пахне чудово, тепла білизна створює затишок. І вам потрібно всього кілька хвилин, аби перетворити безладний кошик з білизною на ідеально складений стосик.

Окрім того, це завдання можна виконувати одночасно з деякими іншими справами – наприклад, переглядати фільми чи серіали, говорити телефоном тощо.

Миття посуду

Звісно, миття посуду – це завдання, яке багато людей вважають неприємним. Та спробуйте уявити собі миття посуду як мініванну з бульбашками. Тепла вода та аромат мила можуть заспокоїти ваші почуття.

А для того, аби зробити цей процес трохи приємнішим, намагайтеся мити посуд за типом: спершу усі чашки, потім тарілки, тоді каструлі тощо.



Миття посуду може принести заспокоєння / Фото Pexels

Розхламлення дому

Хто не любить перебирати мотлох у шафах? І якщо займатися цим під час прибирання, можна легко збитися з курсу та не завершити його. Але якщо вам потрібно заспокоїти розум та розслабитися, можна прибрати усі непотрібні речі з однієї шухляди чи столика.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі не можна зберігати вдома – вони приносять лихо.

Пропилососьте дім

Білий шум від пилосмока може допомогти вам заспокоїтися, і, окрім того, ваша оселя стане значно чистішою, коли ви закінчите прибирати бруд.