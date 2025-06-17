Штани й кросівки будуть як новенькі: ось як відмити з них траву

Веселі ігри на свіжому повітрі – це важлива частина теплої погоди. Але ось впоратися з плямами від трави, які залишаються після розваг, часто буває нелегко.

Після прогулянок на природі досить часто доводиться і відпирати одяг – здебільшого від надокучливих зелених плям, що залишає трава, повідомляє 24 Канал. На щастя, впоратися із такими забрудненнями цілком реально, потрібно тільки запам'ятати кілька лайфхаків.

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Як прибрати плями трави?

Перший спосіб, яким можна скористатися – це харчова сода. Продукт знайдеться на кожній кухні, але діє не гірше за магазинні засоби – і особливо ефективним буде на бавовні, поліестері та синтетичних сумішах. Але зважайте, що використовувати соду не варто на делікатних тканинах – шовку чи вовні.

Для того, аби відмити штани чи взуття від трави, потрібно рівномірно посипати пляму содою, аби повністю покрити ділянку із забрудненням, а тоді м'якою щіткою обережно втерти соду у тканину. Після цього пляму потрібно промокнути сумішшю з невеликої кількості води та мийного засобу.

Коли пляму буде видалено, ретельно прополощіть тканину холодною водою, аби повністю прибрати соду. Переконайтеся, що плями не залишилося. Якщо сліди від трави все ще є, можна повторити усе знову.

Втім, якщо соди під рукою не опинилося, можна скористатися й іншим народним засобом – спиртом. Але його використовувати можна тільки для міцних тканин, а ось на делікатних краще уникати.

Промокніть пляму спиртом, але уникайте тертя. Тоді залиште засіб на тканині на кілька хвилин і ретельно промийте водою, аби видалити спирт.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна відмити кросівки, аби вони стали ідеально чистими – спосіб елементарний.



Плями від трави можна відіпрати / Фото Pexels

Як почистити білу тканину від трави?

Забруднення травою на білому одязі особливо неприємні, і може навіть здаватися, що вдіяти вже нічого не можна. І відбілювальні засоби часом надто агресивно впливають на тканину, і тому не підходять для виведення плям. Тож після їхнього використання на кросівках чи штанах можуть лишитися жовті плями, чи висвітлені ділянки тканини.

Тому краще використати народний засіб – розчин перекису водню. Ось як виводити пляму: