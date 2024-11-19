Если вы заметили, что таба-лапка приклеилась к светлой стене, и после этого на ней осталось сложное и неприятное пятно, тогда не стоит отчаиваться, сообщает 24 Канал. Справиться с загрязнением возможно и без лишних усилий.

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Как отмыть след от таба-лапки на стене?

Таба-лапка сейчас – это одна из самых популярных антистресс-игрушек среди детей. Вот только родителям она может принести как раз стресс, ведь после прилипания к стене оставляет на ней неприятный жирный след, избавиться от которого на первый взгляд не так-то и просто.

Что же делать дальше? Первый вариант самый простой – просто оставить, как есть. Да, это может казаться не лучшим решением, но многие пользователи соцсетей сообщают, что за несколько дней след может исчезнуть сам собой.

Впрочем, если ждать несколько дней до полного очищения стены или потолка терпения нет, можно попробовать избавиться от следа от таба-лапки. Вот только для этого нужно выбрать правильный метод очистки, ведь ошибка может привести к порче краски на стене.

Таба-лапка может оставлять следы на стене / Видео с YouTube Shorts



Прежде всего, нужно запомнить, что очищать пятна нужно как можно скорее, если вы не хотите рисковать и проверять, действительно ли след исчезнет сам собой. Но использовать любые моющие средства, содержащие спирт, запрещено: они могут расщепить краску, и след не только не отмоется, но и станет только более очевидным.

Вместо этого советуют воспользоваться другим методом: возьмите немного мягкого моющего средства, или обычного натертого мыла, и добавьте воды, размешивая до образования пены. В этом растворе нужно смочить мягкую ткань и потереть пятно, используя нежные круговые движения. Но даже так сначала нужно проверить этот способ на незаметном участке стены или потолка, чтобы убедиться, что он не повлияет на краску.

Другой метод, который может сработать – это раствор соды, уксуса и воды. Вам нужно в равных пропорциях смешать эти ингредиенты до полного растворения соды. Образуется шипение и пена, но потом средство будет очень эффективно удалять пятна со стен.