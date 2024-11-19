Якщо ви помітили, що таба-лапка приклеїлася до світлої стіни, і після цього на ній лишилася складна і неприємна пляма, тоді не варто впадати у відчай, повідомляє 24 Канал. Впоратися із забрудненням можливо і без зайвих зусиль.

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Як відмити слід від таба-лапки на стіні?

Таба-лапка зараз – це одна з найпопулярніших антистрес-іграшок серед дітей. Ось тільки батькам вона може принести якраз стрес, адже після прилипання до стіни залишає на ній неприємний жирний слід, позбутися якого на перший погляд не так-то й просто.

Що ж робити далі? Перший варіант найпростіший – просто залишити, як є. Так, це може здаватися не найкращим рішенням, але чимало користувачів соцмереж повідомляють, що за кілька днів слід може щезнути сам собою.

Втім, якщо чекати кілька днів до повного очищення стіни чи стелі терпіння немає, можна спробувати позбутися сліду від таба-лапки. Ось тільки для цього потрібно обрати правильний метод очищення, адже помилка може призвести до псування фарби на стіні.

Таба-лапка може залишати сліди на стіні / Відео з YouTube Shorts



Перш за все, потрібно запам'ятати, що очищати плями потрібно якомога швидше, якщо ви не хочете ризикувати та перевіряти, чи дійсно слід зникне сам собою. Але використовувати будь-які мийні засоби, що містять спирт, заборонено: вони можуть розщепити фарбу, і слід не тільки не відмиється, але й стане тільки більш очевидним.

Натомість радять скористатися іншим методом: візьміть трохи м'якого мийного засобу, або ж звичайного натертого мила, та додайте води, розмішуючи до утворення піни. У цьому розчині потрібно змочити м'яку тканину та потерти пляму, використовуючи ніжні кругові рухи. Та навіть так спершу потрібно перевірити цей спосіб на непомітній ділянці стіни чи стелі, аби переконатися, що він не вплине на фарбу.

Інший метод, який може спрацювати – це розчин соди, оцту та води. Вам потрібно у рівних пропорціях змішати ці інгредієнти до повного розчинення соди. Утвориться шипіння та піна, але потім засіб буде дуже ефективно видаляти плями зі стін.