Голуби любят балконы, на которых есть различная мебель, где они смогут свить гнездо. А еще для них важна тишина. Птичий помет очень сложно вывести. Кроме того, он имеет специфический запах, поэтому надо сделать все для того, чтобы вывести голубей с балкона.

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Что сделать, чтобы голубей не было на балконе

Птицы очень боятся шума, поэтому разместите возле балконной двери колонку с музыкой или же выходите время от времени на балкон слушать музыку в телефоне.

Смажьте выступы на балконе, на которых любят сидеть голуби. Говорят, что отпугнуть птиц может чучело ворона.

В продаже даже есть специальные сетки, которые прекрасно отпугивают голубей. Эти птицы очень не любят запаха горчицы, поэтому можете разбросать ее в разные места на балконе.

Также можно приобрести электронные отпугиватели. Лучше всего помогают ультразвуковые устройства.



От голубей на балконе можно избавиться / Фото Pexels

Какие запахи не любят голуби

На голубей плохо влияет резкий запах эфирных масел. Распылите эфирное масло эвкалипта и мяты на тех местах, где любят сидеть голуби. Результат вас поразит.

Резкий и пряный запах корицы – пытка для голубей. Все, что надо сделать – смешать порошок корицы с водой и обработать раствором поверхности на балконе.

Быстро избавиться от голубей помогает запах уксуса. Его тоже стоит распылить по балкону, чтобы птицы больше не прилетали.

Почему голуби свили гнездо на балконе

По народным приметам, гнездо голубей принесет благополучие семье. Если же гнездо свили в доме одинокого человека, то это признак того, что он вскоре встретит свою вторую половинку. Гнездо на балконе супругов может означать о пополнении в семье.

Выбрасывать гнездо нельзя, но если хотите избавиться от голубей, то вместо яиц можно подложить муляж. Голуби со временем поймут, что птенцы не вылупились и покинут место.