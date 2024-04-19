4 лучших способа отпугнуть ос: насекомые боятся этих средств

Если вы хотите отпугнуть ос от своего дома, тогда вам точно нужно знать несколько простых способов. В этой задаче могут помочь даже подручные средства, которые есть дома у каждого.

Весна и лето – это то время, когда осы становятся активными, и они могут принести немало неприятностей. Без сомнения, от этих насекомых нужно держаться подальше, ведь их укусы могут быть не только болезненными, но и опасными для здоровья. К счастью, есть ряд средств, что может их отпугнуть.

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Натуральный молотый кофе

Для того, чтобы отпугнуть насекомых, вам нужно знать, какие именно запахи им не нравятся. И среди ненавистных ароматов – натуральный молотый кофе. Все, что вам нужно сделать – это насыпать немного порошка в железный сосуд и нагреть его на огне – так запах кофе будет быстрее распространяться.

Вода

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Да, вы будете удивлены, но против ос вам также может помочь самая обычная вода. Ее вам нужно залить в бутылку с пульверизатором и использовать сразу же, как вы заметили возле себя насекомых. Если на их тело попадет вода, они подумают, что начинается дождь и пора возвращаться в гнездо, поэтому не будут вас трогать.



Ос можно легко отогнать / Фото Pexels

Эфирные масла

Осы очень сильно не любят аромат чайного дерева, лаванды и мяты. Поэтому если вы будете использовать эти эфирные масла, сможете быстро и легко избавиться от нежелательных насекомых.

Лимон

Еще один запах, который не нравится осам – это лимон. Поэтому попробуйте нарезать цитрусовый фрукт на кусочки и поставить на стол.