К деревьям и грядкам даже не подлетят: как отпугнуть птиц с огорода

В период созревания ягод и плодов, надо хорошо следить за тем, чтобы на участке не было птиц, которые могут склевать все и оставить без урожая. Дачники и огородники уже давно нашли несколько методов, которые работают, поэтому советуем ими воспользоваться.

До сезона вишен или черешен еще далеко, однако уже сейчас можно вооружиться знанием о том, каким образом надо отпугивать птиц, пишет 24 Канал.

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Как отпугнуть птиц с деревьев и грядок

Чтобы уберечь ягоды, нужно привязать на деревьях полоски блестящей ленты. Их можно сделать из фольги или любой другой ткани. Важно только, чтобы они были яркими. Таким образом птицы будут обходить эти деревья. Специалисты говорят, что птицы очень боятся синего цвета.

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Но для того, чтобы точно быть убежденными в том, что птицы не прилетят, все же лучше использовать фольгу, поскольку пернатых пугает ее блеск на ветру. Также их прекрасно отпугивают подвешенные к веткам старые компакт-диски.



Птиц можно спасти от деревьев / Фото Pexels

От воробьев, скворцов, соек и синичек можно избавиться с помощью сетки или тонкой ткани. Если деревья еще не совсем высокие, то их следует накрыть защитной сеткой или тканью, чтобы птицы к ним даже не приближались. В качестве альтернативы можно использовать рыболовную сетку.

Некоторые дачники используют ростовые пугала, которых также боятся птицы. Те, кто выращивает много деревьев с вишнями или черешнями, могут воспользоваться специальным гелем, которым обрабатывают плодовые деревья. В составе этого геля содержатся экстракты растений, которые для птиц являются неприятными.

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Чтобы птицы не подлетели к грядкам, надо сделать своеобразную сетку. По периметру вбиваются колышки, а между ними натягивается сетка высотой 30 сантиметров. Она не позволит птицам добраться до урожая, поэтому овощи они не уничтожат.