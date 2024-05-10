Капающий кран,, может не только раздражать, но и привести к ненужным и неожиданным тратам на воду. Поэтому стоит разобраться с тем, как его можно отремонтировать. Для этого вам нужно выполнить всего несколько шагов.

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Как отремонтировать кран, что капает

Прежде всего, вам нужно определить тип крана, который установлен у вас дома. Скорее всего, это один из этих двух типов:

Двухвентильный – имеет отдельные вентили для горячей и холодной воды.

– имеет отдельные вентили для горячей и холодной воды. Однорычажный – на нем есть только один рычаг, которым регулируется температура или напор воды.

После этого вам нужно перекрыть воду. С двухвентильным краном вам нужно найти эти вентили под раковиной и повернуть их по часовой стрелке до упора. С однорычажным краном вам нужно также найти вентиль с резьбой и затянуть его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.

Следующим шагом вам нужно разобрать кран.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Прежде всего, снимите декоративные колпачки с вентилей или декоративную накладку с рычага. Открутите винты, которые фиксируют рычаг или ручки. Снимите их, а с помощью гаечного ключа затем осторожно открутите гайку, которая фиксирует картридж. Вытяните картридж или прокладку, которую найдете там.

Если прокладка изношена или деформирована, ее нужно заменить на новую, и то же касается также и картриджей. После этого повторите все шаги в обратном порядке и соберите кран.

Если проблема после этого все же не решилась, лучшим решением будет обратиться к профессионалу.