Кран, що крапає, може не тільки дратувати, але і призвести до непотрібних і неочікуваних трат на воду. Тож варто розібратися із тим, як його можна відремонтувати. Для цього вам потрібно виконати всього кілька кроків.
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Як відремонтувати кран, що крапає
Перш за все, вам потрібно визначити тип крана, який встановлений у вас вдома. Скоріш за все, це один з цих двох типів:
- Двохвентильний – має окремі вентилі для гарячої та холодної води.
- Одноважільний – на ньому є тільки один важіль, яким регулюється температура чи натиск води.
Після цього вам потрібно перекрити воду. З двохвентильним краном вам потрібно знайти ці вентилі під раковиною та повернути їх за годиннковою стрілкою до упору. З одноважільним краном вам потрібно також знайти вентиль із різбленням та затягнути його гайковим ключем, поки вода не перестане текти.
Наступним кроком вам потрібно розібрати кран.
Перш за все, зніміть декоративні ковпачки з вентилів чи декоративну накладку з важеля. Відкрутіть гвинти, які фіксують важіль чи ручки. Зніміть їх, а за допомогою гайкового ключа потім обережно відкрутіть гайку, яка фіксує картридж. Витягніть картридж чи прокладку, яку знайдете там.
Якщо прокладка зношена чи деформована, її потрібно замінити на нову, і те саме стосується також і картриджів. Після цього повторіть усі кроки у зворотному порядку та зберіть кран.
Якщо проблема після цього все ж не вирішилася, найкращим рішенням буде звернутися до професіонала.