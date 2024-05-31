Со временем в унитазе может начаться подтекание, и он начнет работать плохо – после нажатия кнопки слива вода начинает течь в канализацию без перерыва. И есть по меньшей мере 3 причины, по которым вас может постигнуть такая проблема.

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Проблемы с запорной арматурой

Прежде всего, в вашем унитазе может износиться прижимная манжета сливного клапана. И во время постоянного нажатия клапана эта деталь может потерять эластичность и прекратить плотно перекрывать отверстие сливного клапана.

Во-вторых, может прийти в негодность сам запорный клапан – и тогда, конечно, пользы от него будет мало. Также на качество слива воды может влиять неправильно отрегулированный поплавок – если он слишком высоко, тогда вода будет продолжать литься в бачок даже после закрытия клапана.



Унитаз может течь по разным причинам / Фото Pexels

Появился засор

Засор в любой части унитаза может привести к тому, что будет происходить подтекание. В частности, нужно обратить внимание на сливное отверстие, канализационную трубу, наличие трещин и сколов, а также посмотреть, нет ли проблем в соединении между бачком и унитазом.

Как починить унитаз, если он течет

Прежде всего вам нужно понять, в чем именно заключается проблема – в бачке, унитазе или где-то еще. Если течет из бачка, вам нужно сделать следующее:

проверьте запорный клапан;

проверьте поплавок – подергайте его, чтобы он качественно перекрывал воду;

проверьте манжету сливного клапана;

прочистите слив от засоров

Если подтекание происходит из чаши унитаза, вам нужно сделать так: