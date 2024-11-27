Не все хотят использовать химию для того, чтобы чистить стиральную машину, сообщает 24 Канал. К счастью, вам и не нужно это делать, ведь всего несколько домашних средств могут легко решить проблему плохого запаха из машинки.

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Как почистить стиральную машину уксусом и содой

Эти два домашних средства – незаменимые очистители, и они не только дешевые, но и чрезвычайно эффективны. Для того, чтобы почистить ими стиральную машину, нужно сначала выбрать стирку с высокой температурой, добавить 4 стакана уксуса и запустить цикл. Как только машинка полностью заполнится водой, остановите ее и дайте постоять так примерно час.

Уксус – это именно то, что нужно, чтобы очистить стенки от накипи. Еще одна часть машинки, которая нуждается в чистке – это дозатор средства для стирки. Его нужно тщательно очистить с помощью зубной щетки и воды с уксусом. Не забывайте также потереть уксусом и внешние стенки машинки.



Стиральную машину можно легко почистить / Фото Pexels

Через час после закладки уксуса, запустите цикл снова и подождите, пока вода полностью стечет. Сразу же после этого нужно запустить еще один цикл стирки, этот раз с одним стаканом соды и несколькими каплями эфирного масла на ваш выбор.

Как почистить машинку лимонной кислотой

Сделать это очень просто! Нужно просто насыпать 100 – 150 граммов кислоты в лоток для моющих средств. Вы можете насыпать кислоты непосредственно к барабану. После этого запустите цикл стирки и подождите, пока он закончится.

Как почистить барабан солью

Она в целом подобна соде и лимонной кислоте по своим свойствам: может ликвидировать запах плесени и тщательно промывает все загрязнения в машинке, поэтому вы можете смело использовать ее, если других веществ не нашлось.