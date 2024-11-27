Не всі хочуть використовувати хімію для того, щоб чистити пральну машину, повідомляє 24 Канал. На щастя, вам і не потрібно це робити, адже всього кілька домашніх засобів можуть легко вирішити проблему поганого запаху з машинки.

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Як почистити пральну машину оцтом та содою

Ці два домашні засоби – незамінні очисники, і вони не тільки дешеві, але й надзвичайно ефективні. Для того, щоб почистити ними пральну машину, потрібно спершу обрати прання з найвищою температурою, додати 4 склянки оцту та запустити цикл. Щойно машинка повністю заповниться водою, зупиніть її та дайте постояти так приблизно годину.

Оцет – це саме те, що потрібно, аби очистити стінки від накипу. Ще одна частина машинки, яка потребує чищення – це дозатор засобу для прання. Його потрібно ретельно очистити за допомогою зубної щітки та води з оцтом. Не забувайте також потерти оцтом і зовнішні стінки машинки.



Пральну машину можна легко почистити / Фото Pexels

Через годину після закладання оцту, запустіть цикл знову і зачекайте, поки вода повністю стече. Відразу ж після цього потрібно запустити ще один цикл прання, цього разу з однією склянкою соди та кількома краплями ефірної олії на ваш вибір.

Як почистити машинку лимонною кислотою

Зробити це дуже просто! Потрібно просто насипати 100 – 150 грамів кислоти в лоток для мийних засобів. Ви можете насипати кислоти безпосередньо до барабана. Після цього запустіть цикл прання та зачекайте, поки він закінчиться.

Як почистити барабан сіллю

Вона в цілому подібна до соди та лимонної кислоти за своїми властивостями: може ліквідувати запах цвілі та ретельно промиває усі забруднення у машинці, тож ви можете сміливо використовувати її, якщо інших речовин не знайшлося.