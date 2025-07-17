Столовые приборы будет блестеть от чистоты: нужен только кусочек фольги

Иногда даже после мытья ложек, вилок и ножей на них остаются неприятные разводы и пятна от воды. Избавиться от них достаточно просто.

Столовые приборы на кухне может всегда быть блестящим и идеально чистым – и в этом поможет один элементарный лайфхак с фольгой, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток dianagolovets.

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Как начистить столовые приборы до блеска?

Пятна от воды на вилках и ложках – это совсем не редкость. Но избавиться от них можно значительно проще, чем вы думали – и для этого вам понадобится только немного дешевого материала, что уже есть дома – фольги.

Возьмите кусок фольги, порвите его на меньшие части и скрутите в небольшие шарики. Всего нескольких шариков будет вполне достаточно – и тогда нужно положить их в посудомоечную машину к остальной посуде.

Блогер рассказала, как почистить ложки и вилки: смотрите видео

После обычного цикла чистки никаких пятен на вилках и ложках не закончится.

И это вовсе не магия – это обычная химическая реакция между алюминием и нержавеющей сталью,

– рассказала блогерша.

Кроме того, она поделилась еще одним лайфхаком, который может существенно упростить жизнь, и рассказала, как почистить сито, с которого упорно не смывается мыльная пена. Все, что нужно сделать – это взять обычную ложку и выпуклой стороной подставить ее под струю воды, чтобы распылить его. Так сито очистится от пены всего за несколько секунд.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как с помощью простого домашнего средства можно навсегда избавиться от отпечатков пальцев на зеркалах и технике.