Столове приладдя буде блищати від чистоти: потрібен тільки шматочок фольги

Іноді навіть після миття ложок, виделок та ножів на них залишаються неприємні розводи та плями від води. Позбутися їх досить просто.

Столове приладдя на кухні може завжди бути блискучим та ідеально чистим – і в цьому допоможе один елементарний лайфхак з фольгою, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток dianagolovets.

Цікаво Відчистіть сантехніку від нальоту за кілька секунд: елементарний спосіб

Як начистити столові прибори до блиску?

Плями від води на виделках та ложках – це зовсім не рідкість. Але позбутися їх можна значно простіше, ніж ви думали – і для цього вам знадобиться тільки трохи дешевого матеріалу, що вже є вдома – фольги.

Візьміть шматок фольги, порвіть його на менші частини та скрутіть у невеликі кульки. Всього кількох кульок буде цілком достатньо – і тоді потрібно покласти їх у посудомийну машину до решти посуду.

Блогерка розповіла, як почистити ложки та виделки: дивіться відео

Після звичайного циклу чищення жодних плям на виделках та ложках не закінчиться.

І це зовсім не магія – це звичайна хімічна реакція між алюмінієм та нержавіючою сталлю,

– розповіла блогерка.

Окрім того, вона поділилася ще одним лайфхаком, який може суттєво спростити життя, і розповіла, як почистити сито, з якого вперто не змивається мильна піна. Все, що потрібно зробити – це взяти звичайну ложку та випуклою стороною підставити її під струмінь води, аби розпорошити його. Так сито очиститься від піни всього за кілька секунд.

До слова, раніше ми вже розповідали, як за допомогою простого домашнього засобу можна назавжди позбутися відбитків пальців на дзеркалах та техніці.