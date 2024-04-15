В микроволновке можно и приготовить блюдо, и разогреть уже готовое – в общем, незаменимый помощник на кухне. Но часто ли вы действительно заглядываете внутрь печки? Ее нужно регулярно мыть, чтобы там не появлялось неприятного запаха, и он не влиял на качество пищи, которую вы туда ставите.

Интересно Для улучшения сна и уменьшения стресса: вот какие комнатные растения должны быть у вас дома

Уксус

Уксус – это замечательное средство, которое может помочь решить немало бытовых проблем. И мытье микроволновой печи – это совсем не исключение, ведь и здесь может пригодиться обычный уксус.

Для того, чтобы использовать его для чистки, вам нужно сделать раствор – смешайте его с водой в равных пропорциях, а затем нагрейте в микроволновке на большой мощности в течение 5 – 7 минут. Во время нагрева образуется пар, который поможет смягчить затвердевший жир и другие загрязнения, накопившиеся на стенках вашей микроволновки.

Когда время закончится, вы не должны открывать микроволновую печь еще примерно 15 – 20 минут, чтобы пар продолжил действовать. После этого вы можете взять чистую мокрую тряпку и вытереть микроволновку внутри.

Впрочем, приготовьтесь к довольно неприятному побочному эффекту – во время нагрева раствор уксуса может наполнить вашу кухню запахом. Поэтому перед процедурой лучше открыть окно и включить вытяжку.

Лимон

Этот продукт также может пригодиться, когда нужно помыть микроволновую печь. В стакан выжмите сок одного лимона, а затем нагрейте его в микроволновке в течение 5 – 7 минут.

Впрочем, заметьте, что этот, а также предыдущий способ не подходят для эмали.

Если у вас дома нет лимона, его можно заменить двумя столовыми ложками лимонной кислоты, которую нужно растворить в воде.



Микроволновую печь можно легко почистить / Фото Pexels

Средство для мытья посуды

Это средство прекрасно подходит для того, чтобы устранять жир с различных поверхностей, поэтому его можно легко использовать и для того, чтобы почистить микроволновую печь. Но важно отметить, что он может не справиться со слишком сильными загрязнениями. Для того, чтобы чистить прибор таким способом, вам понадобится губка. После окончания мытья нужно протереть поверхность микроволновой печи чистой тряпкой.