У мікрохвильовці можна і приготувати страву, і розігріти вже готову – загалом, незамінний помічник на кухні. Та чи часто ви справді зазираєте всередину пічки? Її потрібно регулярно мити, щоб там не з'являлося неприємного запаху, і він не впливав на якість їжі, яку ви туди ставите.

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Оцет

Оцет – це чудовий засіб, який може допомогти вирішити чимало побутових проблем. І миття мікрохвильової печі – це зовсім не виняток, адже і тут може згодитися звичайний оцет.

Для того, щоб використати його для чищення, вам потрібно зробити розчин – змішайте його з водою у рівних пропорціях, а потім нагрійте у мікрохвильовці на великій потужності протягом 5 – 7 хвилин. Під час нагрівання утвориться пара, яка допоможе пом'якшити затверділий жир та інші забруднення, що накопичилися на стінках вашої мікрохвильовки.

Коли час закінчиться, ви не маєте відкривати мікрохвильову пічку ще приблизно 15 – 20 хвилин, щоб пара продовжила діяти. Після цього ви можете взяти чисту мокру ганчірку та витерти мікрохвильовку всередині.

Втім, приготуйтеся до досить неприємного побічного ефекту – під час нагрівання розчин оцту може наповнити вашу кухню запахом. Тож перед процедурою краще відкрити вікно та ввімкнути витяжку.

Лимон

Цей продукт також може стати у пригоді, коли потрібно помити мікрохвильову піч. У склянку вичавіть сік одного лимона, а потім нагрійте його у мікрохвильовці протягом 5 – 7 хвилин.

Втім, зауважте, що цей, а також попередній спосіб не підходять для емалі.

Якщо у вас вдома немає лимона, його можна замінити двома столовими ложками лимонної кислоти, яку потрібно розчинити у воді.



Мікрохвильову пічку можна легко почистити / Фото Pexels

Засіб для миття посуду

Цей засіб чудово підходить для того, щоб усувати жир із різних поверхонь, тож його можна легко використовувати і для того, щоб почистити мікрохвильову пічку. Але важливо зазначити, що він може не впоратися із надто сильними забрудненнями. Для того, щоб чистити прилад таким способом, вам знадобиться губка. Після закінчення миття потрібно протерти поверхню мікрохвильової печі чистою ганчіркою.