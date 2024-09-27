К сожалению, желтые пятна пота на подушках делают их чрезвычайно неприятными для отдыха. И, кроме того, что портится их вид, пятна также могут содержать бактерии и аллергены, пишет Canningvale.

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Откуда берутся большие пятна на подушке?

Если вы заметили, что на подушке начинают появляться большие темные пятна, тогда вы не одни – ведь со временем такая судьба постигнет каждую подушку. Но все эти пятна можно легко и эффективно устранить. Вот несколько основных причин, из-за которых на подушках появляются темные пятна:

Масла из волос и кожи. И натуральные масла, и средства для волос могут просочиться в подушку, а это приводит к появлению темных пятен.

И натуральные масла, и средства для волос могут просочиться в подушку, а это приводит к появлению темных пятен. Сон с мокрыми волосами. Это, вероятно, одна из наиболее распространенных причин появления пятен на подушке.

Это, вероятно, одна из наиболее распространенных причин появления пятен на подушке. Накопление пота. Очень часто пот проникает в ткань подушки и вызывает появление пятен.

Очень часто пот проникает в ткань подушки и вызывает появление пятен. Слюна. Так, даже слюнотечение во сне может привести к заметным следам на постели.



Подушки можно легко очистить / Фото Pexels

Как почистить подушки, которые пожелтели?

Пожелтение подушки является очень распространенной проблемой – и, к счастью, это означает, что существует также немало способов ваши подушки и отбелить.

Прежде всего вам нужно проверить этикетку по уходу – перед тем, как начать, убедитесь, что подушку можно стирать, сушить и тому подобное. Пятна нужно предварительно обработать, и для этого вы можете использовать несколько домашних средств:

пищевая сода – посыпьте ею пятна и оставьте на полчаса;

белый уксус – смешайте равные части воды и уксуса, а затем распылите раствор на пятна и оставьте на 15 минут.

После этого подушки нужно постирать – вручную или в стиральной машине на деликатном режиме с холодной или теплой водой. Добавлять моющего средства нужно совсем немного, и оно должно быть мягким. Лучше в этом случае также использовать жидкое средство, а не порошок. Также вы можете добавить к стирке стакан белого уксуса, чтобы справиться со всеми пятнами.

Сушить подушки нужно на воздухе, и только после того, как подушка будет полностью сухая, возвращайте ее на кровать.