На жаль, жовті плями поту на подушках роблять їх надзвичайно неприємними для відпочинку. І, окрім того, що псується їхній вигляд, плями також можуть утримувати бактерії та алергени, пише Canningvale.

Цікаво Коли восени висаджувати тюльпани: зацвітуть раніше, ніж в сусідів

Звідки беруться великі плями на подушці?

Якщо ви помітили, що на подушці починають з'являтися великі темні плями, тоді ви не самі – адже з часом така доля спіткає кожну подушку. Але всі ці плями можна легко та ефективно усунути. Ось кілька основних причин, через які на подушках з'являються темні плями:

Олії з волосся та шкіри. І натуральні олії, і засоби для волосся можуть просочитися у подушку, а це призводить до появи темних плям.

І натуральні олії, і засоби для волосся можуть просочитися у подушку, а це призводить до появи темних плям. Сон із мокрим волоссям. Це, певно, одна з найбільш поширених причин появи плям на подушці.

Це, певно, одна з найбільш поширених причин появи плям на подушці. Накопичення поту. Дуже часто піт проникає в тканину подушки та спричиняє появу плям.

Дуже часто піт проникає в тканину подушки та спричиняє появу плям. Слина. Так, навіть слинотеча уві сні може призвести до помітних слідів на постелі.



Подушки можна легко очистити / Фото Pexels

Як почистити подушки, які пожовкли?

Пожовтіння подушки є дуже поширеною проблемою – та, на щастя, це означає, що існує також чимало способів ваші подушки і відбілити.

Перш за все вам потрібно перевірити етикетку щодо догляду – перед тим, як почати, переконайтеся, що подушку можна прати, сушити тощо. Плями потрібно попередньо обробити, і для цього ви можете використати кілька домашніх засобів:

харчова сода – посипте нею плями та залиште на пів години;

білий оцет – змішайте рівні частини води та оцту, а потім розпиліть розчин на плями та залиште на 15 хвилин.

Після цього подушки потрібно випрати – вручну чи у пральній машині на делікатному режимі з холодною чи теплою водою. Додавати мийного засобу потрібно зовсім небагато, і він має бути м'який. Краще у цьому випадку також використовувати рідкий засіб, а не порошок. Також ви можете додати до прання склянку білого оцту, аби впоратися з усіма плямами.

Сушити подушки потрібно на повітрі, і тільки після того, як подушка буде повністю суха, повертайте її на ліжко.