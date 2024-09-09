Мойку на кухне нужно чистить регулярно для того, чтобы она не покрывалась сложными загрязнениями. Впрочем, иногда избежать пятен невозможно, и тогда нужно просто разобраться, как с ними быстро справиться.

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Как почистить раковину из нержавеющей стали

Прежде всего, вам нужно убрать из раковины весь мусор, что там могло оказаться, а после этого промойте раковину водой. На засохшие остатки еды можно нанести немного моющего средства, а затем промыть горячей водой, чтобы отделить их.

После этого вам нужно будет взять самую обычную пищевую соду, которую можно найти на любой кухне. Раковину нужно посыпать ею, ведь она достаточно мягкая, чтобы не поцарапать покрытие, но одновременно поможет справиться с налетом от жесткой воды и остатками жира.

Мягкой нейлоновой щеткой потрите пищевую соду в направлении металлического "рисунка" на раковине. А в труднодоступных местах для качественной очистки можно воспользоваться старой зубной щеткой.

В конце концов вы можете взять уксус и распылить его на остатки соды пульверизатором. Два вещества вступят в реакцию и начнет выделяться пена. Кислотность уксуса очень полезна для того, чтобы разлагать отложения кальция, что могли образоваться на вашей раковине – именно они вызывают эти неприятные водянистые пятна.



Пятна на раковине можно легко отмыть / Фото Pexels

Нужно подождать несколько минут, а после этого вы можете тщательно промыть раковину водой. Немедленно высушите ее, чтобы избежать пятен от воды. Если же пятна очень стойкие и не исчезли после очистки, вы можете приготовить средство из стакана уксуса и четверти стакана винного камня – кристаллического осадка, возникающего при производстве вина.

Абразивная текстура вещества просто идеальна для очистки, поэтому нанесите ложку пасты на пятно и оставьте на 5 минут, после этого смойте водой. Вы увидите, что от загрязнения не осталось и следа.