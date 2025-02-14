Помыть раковину очень легко и просто, а благодаря нескольким шагам вы ее не узнаете, поскольку она будет почти как новая, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
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Перед чисткой уберите все остатки пищи и смойте раковиной теплой водой, чтобы подготовить к очистке.
Как легко отмыть раковину
Для того, чтобы идеально отмыть раковину вам понадобятся несколько вещей:
- Средство для мытья посуды;
- Пищевая сода;
- Уксус;
- Кубики льда;
- Губка;
- Средство для чистки нержавеющей стали;
- Бумажные полотенца, ткань из микрофибры;
- Лимонный сок (по желанию).
Тщательная очистка раковины займет совсем немного времени. Если в раковине есть мусоросборник, то удалите оттуда весь видимый мусор, после чего добавьте несколько кубиков льда, немного уксуса и пищевой соды, по желанию можно добавить лимонный сок.
Запустите утилизацию, чтобы очистить все запахи и накопления. После этого возьмите небольшую щетку, чтобы почистить мусор вокруг него.
Раковину протрите средством для мытья посуды, а для чистки используйте губку. Промойте раковину теплой водой, а тогда примените средство для чистки нержавеющей стали. Оно гораздо лучше очистит поверхность, если перед тем ее очистить с помощью моющего средства.
Оставьте средство для чистки нержавеющей стали на 10 минут, чтобы за это время сошли все пятна и налипания, а потом тщательно все промойте и протрите тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.
Возьмите немного средства для полировки нержавеющей стали и с помощью салфетки все хорошо протрите. Этот последний шаг сделает раковину идеально новой.