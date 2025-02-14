Помыть раковину очень легко и просто, а благодаря нескольким шагам вы ее не узнаете, поскольку она будет почти как новая, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Перед чисткой уберите все остатки пищи и смойте раковиной теплой водой, чтобы подготовить к очистке.

Как легко отмыть раковину

Для того, чтобы идеально отмыть раковину вам понадобятся несколько вещей:

Средство для мытья посуды;

Пищевая сода;

Уксус;

Кубики льда;

Губка;

Средство для чистки нержавеющей стали;

Бумажные полотенца, ткань из микрофибры;

Лимонный сок (по желанию).

Тщательная очистка раковины займет совсем немного времени. Если в раковине есть мусоросборник, то удалите оттуда весь видимый мусор, после чего добавьте несколько кубиков льда, немного уксуса и пищевой соды, по желанию можно добавить лимонный сок.

Запустите утилизацию, чтобы очистить все запахи и накопления. После этого возьмите небольшую щетку, чтобы почистить мусор вокруг него.

Раковину протрите средством для мытья посуды, а для чистки используйте губку. Промойте раковину теплой водой, а тогда примените средство для чистки нержавеющей стали. Оно гораздо лучше очистит поверхность, если перед тем ее очистить с помощью моющего средства.

Оставьте средство для чистки нержавеющей стали на 10 минут, чтобы за это время сошли все пятна и налипания, а потом тщательно все промойте и протрите тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.

Возьмите немного средства для полировки нержавеющей стали и с помощью салфетки все хорошо протрите. Этот последний шаг сделает раковину идеально новой.