Помити раковину дуже легко й просто, а завдяки кільком крокам ви її не впізнаєте, оскільки вона буде майже як нова, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Перед чищенням приберіть всі залишки їжі й змийте раковиною теплою водою, щоб підготувати до очищення.

Як легко відмити раковину

Для того, щоб ідеально відмити раковину вам знадобляться кілька речей:

Засіб для миття посуду;

Харчова сода;

Оцет;

Кубики льоду;

Губка;

Засіб для чищення нержавіючої сталі;

Паперові рушники, тканина з мікрофібри;

Лимонний сік (за бажанням).

Ретельне очищення раковини займе зовсім небагато часу. Якщо у раковині є сміттєзбірник, то видаліть звідти все видиме сміття, після чого додайте кілька кубиків льоду, трішки оцту й харчової соди, за бажанням можна додати лимонний сік.

Запустіть утилізацію, щоб очистити всі запахи та накопичення. Після цього візьміть невеличку щітку, щоб почистити сміття навколо нього.

Раковину протріть засобом для миття посуду, а для чищення використовуйте губку. Промийте раковину теплою водою, а тоді застосуйте засіб для чищення нержавіючої сталі. Воно набагато краще очистить поверхню, якщо перед тим її очистити за допомогою миючого засобу.

Залишіть засіб для чищення нержавіючої сталі на 10 хвилин, щоб за цей час зійшли всі плями та налипання, а тоді ретельно все промийте й протріть тканиною зі мікрофібри чи паперовим рушником.

Візьміть трішки засобу для полірування нержавіючої сталі та за допомогою серветки все добре протріть. Цей останній крок зробить раковину ідеально новою.