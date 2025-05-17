К сожалению, из всей кухонной утвари именно вытяжка сильнее всего загрязняется копотью и жиром, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Но это не значит, что отчистить ее невозможно – для этого нужно только воспользоваться одним простым методом.

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Как отмыть вытяжку от жира?

Первое, что нужно запомнить – так это с какой частотой вообще нужно чистить вытяжку. Если вы готовите каждый день или хотя бы через день, советуют делать это раз в месяц. А вот если плитой пользуетесь реже, тогда мытье вытяжки можно сократить до одного раза в сезон.

Но точно не реже! Помните, что отчистить застарелый слой жира гораздо сложнее, а его наличие может нарушить работу оборудования и привести к поломкам. Но что же делать, чтобы очистить вытяжку от жира?

Для этого вам понадобится моющее средство, салфетки или тряпка, щетка с мягкими щетинками, фен и тазик.

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После того, как вы запаслись всем необходимым, нужно снять все съемные части с вытяжки – решетку, сетку, отдельные части корпуса, жироуловитель, сменные фильтры, металлический фильтр и другие части. Перед тем, как делать это, ознакомьтесь с инструкцией, чтобы случайно ничего не сломать.



Вытяжку нужно внимательно чистить / Фото Pexels

Подготовьте моющий раствор – можно использовать любое средство для борьбы с жиром, который у вас есть. В емкость с раствором этого средства положите сменные части и оставьте на 15 – 30 минут, чтобы застарелый жир растворился, иначе же убрать его будет совсем непросто.

К слову, часто проблемными становятся не только пятна от жира. Ранее мы уже рассказывали, как удалить пятна от кофе за считанные минуты.

Тем временем очистите внутреннюю часть вытяжки мягкой тканью. Для проблемных участков вы можете использовать мягкую щетку – она поможет очистить налет и жир. Если есть доступ к вентиляционной трубе, нужно проверить и ее на наличие жира. Если он есть – используйте фен, чтобы ее прочистить: направьте поток воздуха и удалите жир, насколько это возможно.

После этого съемные части нужно очистить, а потом высушить и поместить их обратно. Перед тем, как включать вытяжку, убедитесь, что она полностью сухая.