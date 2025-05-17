На жаль, з усього кухонного начиння саме витяжка найсильніше забруднюється кіптявою та жиром, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Але це не значить, що відчистити її неможливо – для цього потрібно тільки скористатися одним простим методом.

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Як відмити витяжку від жиру?

Перше, що потрібно запам'ятати – так це з якою частотою взагалі потрібно чистити витяжку. Якщо ви готуєте кожного дня чи принаймні через день, радять робити це раз на місяць. А ось якщо плитою користуєтеся рідше, тоді миття витяжки можна скоротити до одного разу на сезон.

Та точно не рідше! Пам'ятайте, що відчистити застарілий шар жиру набагато складніше, а його наявність може порушити роботу обладнання та призвести до поломок. Та що ж робити, аби очистити витяжку від жиру?

Для цього вам знадобиться мийний засіб, серветки чи ганчірка, щітка з м'якими щетинками, фен та тазик.

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Після того, як ви запаслися усім необхідним, потрібно зняти усі знімні частини з витяжки – решітку, сітку, окремі частини корпусу, жировловлювач, змінні фільтри, металевий фільтр та інші частини. Перед тим, як робити це, ознайомтесь з інструкцією, аби випадково нічого не зламати.



Витяжку потрібно уважно чистити / Фото Pexels

Підготуйте мийний розчин – можна використати будь-який засіб для боротьби з жиром, який у вас є. У місткість з розчином цього засобу покладіть змінні частини та залиште на 15 – 30 хвилин, аби застарілий жир розчинився, інакше ж прибрати його буде зовсім непросто.

До слова, часто проблемними стають не тільки плями від жиру. Раніше ми вже розповідали, як видалити плями від кави за лічені хвилини.

Тим часом очистьте внутрішню частину витяжки м'якою тканиною. Для проблемних ділянок ви можете використовувати м'яку щітку – вона допоможе очистити наліт та жир. Якщо є доступ до вентиляційної труби, потрібно перевірити і її на наявність жиру. Якщо він є – використайте фен, аби її прочистити: направте потік повітря та видаліть жир, наскільки це можливо.

Після цього знімні частини потрібно очистити, а тоді висушити і помістити їх назад. Перед тим, як вмикати витяжку, переконайтеся, що вона повністю суха.