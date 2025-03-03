Если знать всего несколько простых лайфхаков, чистка жалюзи может пройти очень быстро и просто. И для этого их даже не придется снимать с окон, сообщает 24 Канал.

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Чем мыть жалюзи?

Перед тем, как начинать уборку, нужно позаботиться о том, чтобы у вас были все необходимые для этого инструменты. В частности:

пульверизатор;

губка для мытья посуды;

чистые тряпки;

салфетки из микрофибры;

резиновые перчатки.

А вот чем чистить жалюзи? Конечно же, в магазине можно найти средство для пластика, но если вы не хотите использовать у себя дома химикаты или тратиться на еще одно моющее средство, вполне можно приготовить его дома из ингредиентов, что уже есть под рукой.

Для этого нужно растворить 3 ложки натертого хозяйственного мыла в трех литрах теплой воды. Кроме того, вы можете добавить немного моющего средства для посуды, или заменить им мыло. Если вы хотите вымыть жалюзи гелем для стирки, тогда на пять литров воды нужно взять одну столовую ложку средства.



Жалюзи нужно мыть тщательно / Фото Pexels

Как помыть жалюзи из дерева или бамбука

Такие жалюзи можно очищать только сухой тряпкой или пылесосом, а вот о воде лучше сразу забыть! Для этого предварительно полностью закройте их, очистите, затем снова откройте и отдельно тряпкой протрите каждую составляющую конструкции.

Как почистить тканевые жалюзи

Для очистки жалюзи из ткани нужно перевести их в полуоткрытое положение, а потом сухой тряпкой убрать пыль. Из пульверизатора нанесите моющее средство, потрите его губкой, а после этого – салфеткой из микрофибры. Внимательно следите за тем, чтобы не оставить на ткани разводы!

Чем помыть пластиковые и металлические жалюзи?

Закройте жалюзи и протрите их от пыли: во время этого можно и нужно несколько раз менять положение конструкции, чтобы максимально удалить всю грязь. После этого нанесите раствор для очистки из пульверизатора и дайте ему подействовать, оставив на жалюзи на 15 – 20 минут. После этого вытрите губкой остатки средства, откройте жалюзи и вытрите каждую деталь отдельно.