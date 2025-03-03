Якщо знати всього кілька простих лайфхаків, чищення жалюзів може пройти надзвичайно швидко та просто. І для цього їх навіть не доведеться знімати з вікон, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Більше не викидайте яєчну шкаралупу: про це геніальне використання знають одиниці
Чим мити жалюзі?
Перед тим, як починати прибирання, потрібно подбати про те, аби у вас були усі потрібні для цього інструменти. Зокрема:
- пульверизатор;
- губка для миття посуду;
- чисті ганчірки;
- серветки з мікрофібри;
- гумові рукавички.
А ось чим чистити жалюзі? Звісно ж, в магазині можна знайти засіб для пластику, але якщо ви не хочете використовувати у себе вдома хімікати чи витрачатися на ще один мийний засіб, цілком можна приготувати його вдома з інгредієнтів, що вже є під рукою.
Для цього потрібно розчинити 3 ложки натертого господарського мила у трьох літрах теплої води. Окрім того, ви можете додати трохи мийного засобу для посуду, або ж замінити ним мило. Якщо ви хочете вимити жалюзі гелем для прання, тоді на п'ять літрів води потрібно взяти одну столову ложку засобу.
Жалюзі потрібно мити ретельно / Фото Pexels
Як помити жалюзі з дерева чи бамбука
Такі жалюзі можна очищати тільки сухою ганчіркою чи пилососом, а ось про воду краще одразу забути! Для цього попередньо повністю закрийте їх, очистьте, потім знову відкрийте та окремо ганчіркою протріть кожну складову конструкції.
Як почистити тканинні жалюзі
Для очищення жалюзів з тканини потрібно перевести їх у напіввідкрите положення, а тоді сухою ганчіркою прибрати пил. З пульверизатора нанесіть мийний засіб, потріть його губкою, а після цього – серветкою з мікрофібри. Уважно слідкуйте за тим, аби не залишити на тканині розводи!
Чим помити пластикові та металеві жалюзі?
Закрийте жалюзі та протріть їх від пилу: під час цього можна і потрібно кілька разів змінювати положення конструкції, аби максимально видалити весь бруд. Після цього нанесіть розчин для очищення з пульверизатора та дайте йому подіяти, залишивши на жалюзях на 15 – 20 хвилин. Після цього витріть губкою залишки засобу, відкрийте жалюзі та витріть кожну деталь окремо.