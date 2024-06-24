Каждое собеседование – это стрессовое событие, ведь вы пытаетесь поразить потенциального работодателя своими способностями, навыками общения и опытом работы. И для того, чтобы нервничать немного меньше, попробуйте запомнить вещи, которые говорить точно не стоит.
Интересно Как увеличить свой доход: названы 5 лучших способов
Я не успел подготовиться
Первое правило на любом собеседовании: исследуйте. Вы точно не хотите говорить с работодателем, не зная ничего о работе, которую он вам предлагает, или о компании, в которой вы хотите работать.
Ваша цель – продемонстрировать, что вы достаточно заинтересованы и сделали "домашнее задание" – то есть узнали о месте потенциальной работы.
Моя последняя работа была ужасной
Какой бы плохой ни была ваша предыдущая работа, вы точно не хотите обсуждать ее недостатки на собеседовании. Ваш потенциальный работодатель не знает о том, каким на самом деле было место работы, и он может подумать, что дальше вы будете так же отзываться и о его компании.
Тон старайтесь сохранять между нейтральным и положительным; старайтесь сосредоточиться на том, какой опыт вы получили и чему смогли научиться.
О предыдущей работе не стоит отзываться негативно / Фото Pexels
Я знаю, что у меня немного опыта, но..
Очень легко сделать эту ошибку – особенно в случае, если вы только недавно закончили обучение или изменили отрасль работы. Проблема в том, что когда вы начинаете извиняться за отсутствие опыта, интервьюер понимает, что вы не совсем подходите для этой роли.
Вместо того, чтобы привлекать внимание к своим слабым сторонам, попробуйте сосредоточиться на своих преимуществах, навыках и энтузиазме относительно должности.
Моя самая большая слабость – это желание совершенства
Когда вас просят рассказать о своих слабых сторонах, не стоит говорить клишированными фазами, которые не дают никакого представления о вашем стиле работы или личности. Попробуйте ответить более искренне, и не используйте слова вроде "я слишком много работаю", или "я имею слишком высокие требования к себе".
Ругань
Так, может показаться, что ругаться на собеседовании на работу – это запрет номер один, впрочем, многие о ней забывают. Даже если ваш интервьюер позволит себе и вам говорить неформально, лучше все-таки следить за своей речью.