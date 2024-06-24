Кожна співбесіда – це стресова подія, адже ви намагаєтеся вразити потенційного роботодавця своїми здібностями, навичками спілкування та досвідом роботи. Та для того, аби нервуватися трохи менше, спробуйте запам'ятати речі, які говорити точно не варто.

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"Я не встиг підготуватися"

Перше правило на будь-якій співбесіді: досліджуйте. Ви точно не хочете говорити з роботодавцем, не знаючи нічого про роботу, яку він вам пропонує, чи про компанію, у якій ви хочете працювати.

Ваша мета – продемонструвати, що ви достатньо зацікавлені та зробили "домашнє завдання" – тобто дізналися про місце потенційної роботи.

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"Моя остання робота була жахливою"

Яким би поганим не було ваше попереднє місце роботи, вам точно не варто обговорювати його недоліки на співбесіді. Ваш потенційний роботодавець не знає про те, яким насправді було місце роботи, й він може подумати, що далі ви будете так само відгукуватися й про його компанію.

Тон намагайтеся зберігати між нейтральним та позитивним; зосередьтеся на тому, який досвід ви отримали та чого змогли навчитися.



Про попередню роботу не варто відгукуватися негативно / Фото Pexels

"Я знаю, що в мене небагато досвіду, але…"

Дуже легко зробити цю помилку – особливо у випадку, якщо ви тільки нещодавно закінчили навчання або ж змінили галузь роботи. Проблема в тому, що коли ви починаєте перепрошувати за відсутність досвіду, інтерв'юер розуміє, що ви не зовсім підходите для цієї ролі.

Замість того, аби привертати увагу до своїх слабких сторін, спробуйте зосередитися на своїх перевагах, навичках та ентузіазмі щодо посади.

"Моя найбільша слабкість – це бажання досконалості"

Коли вас просять розповісти про свої слабкі сторони, не варто говорити клішованими фразами, які не дають жодного уявлення про ваш стиль роботи чи особистість. Спробуйте відповісти більш щиро, й не використовуйте слова на кшталт "я надто багато працюю", чи "я маю надто високі вимоги до себе".

Лайка

Так, може здатися, що лаятися на співбесіді на роботу – це заборона номер один, втім, чимало людей про неї забувають. Навіть якщо ваш інтерв'юер дозволить собі й вам говорити неформально, краще все-таки слідкувати за своєю мовою.