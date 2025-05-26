Получить идеальный, ярко-зеленый газон без мха, комочков, голых участков и сорняков – это мечта многих садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, далеко не все знают, как для этого нужно ухаживать за участком с травой.

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Зачем посыпать газон сахаром?

Подготовка газона к лету может быть непростой, или дорогой задачей. Или вы должны прополоть его вручную, или тратите деньги на дорогие удобрения – и далеко не все знают, что можно обойтись без этого, зато использовать продукт, который уже есть на вашей кухне.

Именно поэтому садоводы и советуют посыпать свой газон сахаром весной и летом. Это легко, дешево и может полностью оживить пятнистый или желтый газон и сделать его более пышным, зеленым и густым уже за считанные дни и недели.

Оказывается, сахар полезен в том, чтобы расщеплять солому – комки толстых, мертвых слоев травы, мешающих газону расти так хорошо, как раньше и засоряют его. Кроме того, сахар – это также удобрение, и он может обогатить вашу траву различными питательными веществами и даже заблокировать рост сорняков.

Поэтому, обычный пакет белого сахара может стать всем, что нужно вашему газону для того, чтобы восстановиться после зимы и заиграть новыми красками.



Сахар поможет газону расти лучше / Фото Pexels

Учитывайте, что сорняки, как правило, процветают в среде, имеющей доступ к влаге и солнечному свету – и сахар на газоне может сделать землю менее привлекательной для таких растений. Кроме того, сахар невероятно хорошо может справиться с расщеплением органики, что со временем непременно накапливается на любом газоне.

Кстати, еще одна очень популярная подкормка для растений – это пепел. Ранее мы уже рассказывали, какие овощи нужно подкормить золой для лучшего роста.

Впрочем, сахар все же нельзя использовать постоянно – большинство экспертов советуют ограничиться использованием его всего раз в месяц. Вы можете приготовить сахарный раствор и поливать им ваш газон, чтобы стимулировать корни травы.

И все же стоит быть осторожными, чтобы также не стимулировать рост грибков – особенно в случае, если ваш газон расположен на затененном участке, что не имеет много доступа к солнечному свету.

Сахар к тому же заставляет траву поглощать больше азота из почвы, а это может улучшить цвет растений.