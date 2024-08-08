Наиболее эффективное удобрение для кабачков: не будете знать, куда класть урожай

Каждый дачник знает свои секреты по подкормке овощей. А кабачки – это очень популярная культура, которую достаточно легко вырастить на своем участке, поэтому многие новички их сажают. Но вы все же можете повысить свои шансы получить хороший урожай.

Кабачки очень важно подпитывать летом, если вы хотите собрать действительно большой урожай. Чем больше вырастет куст, тем больше плодов этот куст сможет вытянуть.

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Чем подкормить кабачки в августе

Очень часто огородники для подкормки используют куриный помет, и не зря. Дело в том, что это органическое удобрение, которое идеально подойдет для наращивания зеленой массы, когда растение увеличивается в размере. Но подпитывать пометом можно и тогда, когда растение уже плодоносит.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для того, чтобы приготовить это удобрение, вам нужно взять 1 часть помета и часть воды, а после этого оставить концентрат на 3 – 4 дня. Для того, чтобы использовать его для подкормки кабачков, вам нужно развести пол литра концентрата в 10 литрах воды.

Впрочем, если куриного помета нет, тогда вы можете заменить его на любое другое удобрение, в составе которого есть большая азотная составляющая. Для того, чтобы внести удобрение, вам нужно взять небольшой ковш и полить так каждое растение отдельно.



Кабачки нужно подпитывать / Фото Pexels

Всего одна летняя подкормка может значительно изменить количество вашего урожая кабачков. И учитывайте то, что собирать их нужно очень регулярно, ведь иначе они вырастут слишком большими, и уже не будут смаковать так, как когда они молодые.