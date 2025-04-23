Пепел из твердых пород содержит 30 минералов, которые необходимы для развития растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Kvitkainfo.

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Древесную золу полезно применять для земляники, смородины, малины, картофеля, капусты, тыквы, помидоров, огурцов, свеклы. А вот подпитывать золой нельзя клюкву, голубику, камелию, азалию и рододендрон.



Пеплом можно подпитывать розы / Фото Pexels

Лучше всего для подкормки огорода подойдут дрова лиственных культур (в них больше всего калия), а особенно березы. Ценный пепел также получают при сжигании травянистых растений. В торфяной золе меньше всего калия и фосфора, но много кальция.После сжигания золу стоит сохранить в сухом месте в деревянном ящике.

Как использовать пепел для растений

Древесную золу можно использовать в сухом или жидком виде. Если в первом случае пепел посыпают на почву как удобрение, то во втором случае уже нужно готовить настой или раствор.

Для этого стакан золы нужно размешать в 10 литрах воды. Этим раствором подливают растения вместо минерального удобрения. Перед использованием раствор нужно размешать, поскольку в нем образуется осадок.

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Чтобы приготовить настойку нужно 1/3 ведра заполнить золой и залить горячей водой и дать настояться 2 суток. Далее настой нужно процедить и использовать для корневой подкормки.

Опрыскивать растения этим раствором нужно вечером в тихую погоду. Такую обработку советуют делать 2 – 3 раза в месяц. Раствор поможет защитить культуры от болезней и вредителей – проволочника, тли, нематоды и слизней.