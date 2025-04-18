Если вы привыкли сразу же выбрасывать шелуху лука после того, как ее почистили, перед Пасхой от этой привычки лучше отказаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ясенсвит". Дело в том, что луковая шелуха может стать лучшим красителем для яиц.

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Как покрасить яйца луковой шелухой?

Первое, что нужно сделать – это подготовить шелуху. Для окрашивания яиц вам понадобится шелуха с 10 – 15 луковиц. Все части, где есть пятнышки и потемнения, лучше выбросить сразу – учитывайте, что они могут испортить цвет отвара и крашенок. Шелуху нужно поместить в кастрюлю и залить водой. Некоторые хозяйки рекомендуют использовать 15 – 20 граммов луковой шелухи на литр воды.

Но чем больше шелухи, тем дольше ее нужно будет варить. Для окрашивания вы можете использовать не только белый лук, но и красный – так вы получите разные цвета. Белый лук придает темно-оранжевый оттенок, а красный – темно-багрового.



Луковой шелухой можно покрасить яйца / Фото Pexels

Шелуху доведите до кипения и варите на медленном огне от 20 до 60 минут – чем дольше она будет вариться, тем более насыщенным будет цвет у ваших пасхальных яиц. Отвар нужно оставить, чтобы он остыл до комнатной температуры.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, сколько именно яиц нужно покрасить перед Пасхой – не все знают точное число.

Для того, чтобы яйца не треснули, когда вы будете их красить, нужно заранее достать их из холодильника, чтобы они стали теплыми. После этого в кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли и перемешайте. После этого опустите яйца в отвар и варите их 10 минут. Подготовьте кастрюлю с холодной водой и после варки переложите в нее пасхальные яйца на несколько минут.

После этого их нужно вытереть полотенцем, чтобы снять избыток красителя. Если вы хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей нужно также отполировать их растительным маслом.