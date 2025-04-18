Самый простой натуральный краситель: как покрасить яйца луковой шелухой: как покрасить яйца луковой шелухой

Окрашивание пасхальных яиц на Пасху – это древняя традиция, которая сохранилась и до нашего времени. Многие для этого используют искусственные пигменты, хотя существует даже более простой способ окрашивания яиц.

Если вы привыкли сразу же выбрасывать шелуху лука после того, как ее почистили, перед Пасхой от этой привычки лучше отказаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ясенсвит". Дело в том, что луковая шелуха может стать лучшим красителем для яиц.

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Как покрасить яйца луковой шелухой?

Первое, что нужно сделать – это подготовить шелуху. Для окрашивания яиц вам понадобится шелуха с 10 – 15 луковиц. Все части, где есть пятнышки и потемнения, лучше выбросить сразу – учитывайте, что они могут испортить цвет отвара и крашенок. Шелуху нужно поместить в кастрюлю и залить водой. Некоторые хозяйки рекомендуют использовать 15 – 20 граммов луковой шелухи на литр воды.

Но чем больше шелухи, тем дольше ее нужно будет варить. Для окрашивания вы можете использовать не только белый лук, но и красный – так вы получите разные цвета. Белый лук придает темно-оранжевый оттенок, а красный – темно-багрового.



Луковой шелухой можно покрасить яйца / Фото Pexels

Шелуху доведите до кипения и варите на медленном огне от 20 до 60 минут – чем дольше она будет вариться, тем более насыщенным будет цвет у ваших пасхальных яиц. Отвар нужно оставить, чтобы он остыл до комнатной температуры.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, сколько именно яиц нужно покрасить перед Пасхой – не все знают точное число.

Для того, чтобы яйца не треснули, когда вы будете их красить, нужно заранее достать их из холодильника, чтобы они стали теплыми. После этого в кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли и перемешайте. После этого опустите яйца в отвар и варите их 10 минут. Подготовьте кастрюлю с холодной водой и после варки переложите в нее пасхальные яйца на несколько минут.

После этого их нужно вытереть полотенцем, чтобы снять избыток красителя. Если вы хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей нужно также отполировать их растительным маслом.