Найпростіший натуральний барвник: як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням

Фарбування крашанок на Великдень – це давня традиція, яка збереглася і до нашого часу. Чимало людей для цього використовують штучні пігменти, хоча існує навіть простіший спосіб фарбування яєць.

Якщо ви звикли одразу ж викидати лушпиння цибулі після того, як її почистили, перед Великоднем від цієї звички краще відмовитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ясенсвіт". Річ у тім, що цибулеве лушпиння може стати найкращим барвником для яєць.

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Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням?

Перше, що потрібно зробити – це підготувати лушпиння. Для фарбування яєць вам знадобиться лушпиння з 10 – 15 цибулин. Усі частини, де є цятки та потемніння, краще викинути одразу – зважайте, що вони можуть зіпсувати колір відвару і крашанок. Лушпиння потрібно помістити в каструлю та залити водою. Деякі господині рекомендують використовувати 15 – 20 грамів цибулевого лушпиння на літр води.

Та що більше лушпиння, то довше його потрібно буде варити. Для фарбування ви можете використати не тільки білу цибулю, але й червону – так ви отримаєте різні кольори. Біла цибуля надає темно-помаранчевого відтінку, а червона – темно-багряного.



Цибулевим лушпинням можна пофарбувати яйця / Фото Pexels

Лушпиння доведіть до кипіння та варіть на повільному вогні від 20 до 60 хвилин – що довше воно буде варитися, то більш насиченим буде колір у ваших крашанок. Відвар потрібно залишити, аби він охолонув до кімнатної температури.

До речі, раніше ми вже розповідали, скільки саме яєць потрібно пофарбувати перед Великоднем – не всі знають точне число.

Для того, аби яйця не тріснули, коли ви будете їх фарбувати, потрібно заздалегідь дістати їх з холодильника, аби вони стали теплими. Після цього у каструлю з відваром додайте столову ложку солі та перемішайте. Після цього опустіть яйця у відвар і варіть їх 10 хвилин. Підготуйте каструлю з холодною водою та після варіння перекладіть у неї крашанки на кілька хвилин.

Після цього їх потрібно витерти рушником, аби зняти надлишок барвника. Якщо ви хочете, аби яйця блищали, перед подачею потрібно також відполірувати їх рослинною олією.