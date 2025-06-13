Календарь полива на лето: сколько раз и как правильно поливать разные культуры
- Летом растения нужно поливать утром, используя отстоянную или теплую воду, поливать под корни, а не на листья.
- Огурцы и помидоры следует поливать осторожно: огурцы раз в 5 дней, а шпинат, капусту, редис - раз в 4-6 дней, кабачки и тыквы - дважды в месяц.
Летом надо обязательно подливать растения, но делать это надо осторожно, так как если их перелить, то они пострадают корни, начнут гнить и образуются различные грибковые заболевания.
Многие огородники подливают растения без особых знаний, но ошибочно вредят растениям, поскольку недостаточный полив не помогает овощам, а чрезмерный – превратит грядку в заболоченный участок, пишет 24 Канал.
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Как правильно подливать растения летом
Лучше всего подливать растения утром, когда солнце еще не сильно печет и не впитает всю влагу за несколько минут. Полив нужно осуществлять под корни, а не сверху на листья, потому что такое действие приведет к образованию различных болезней. В качестве альтернативы можно выбрать вечер после захода солнца.
Ни в коем случае растения нельзя подливать холодной водой, поскольку это приведет к загниванию корневой системы, замедлит развитие и снизит устойчивость к заболеваниям.
Вода должна быть отстоянная, если полив будет осуществляться через лейку. В противном случае нужно использовать капельный вариант полива. Тогда вода в шланге прогреется и будет подаваться теплой.
Растения надо поливать с осторожностью / Фото Pexels
В жару полив нужно увеличивать, поскольку в очень теплые дни растениям нужно вдвое больше влаги.
Огурцы и помидоры надо поливать с осторожностью. Помидоры с вечера накапливают влагу на листьях, которая попадает в растения. Дополнительный полив может их переувлажнить. Достаточно влаги получают огурцы с утренней росы. В период роста овощи нужно подливать раз в 5 дней.
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Шпинат, капусту, редис подливайте раз в 4 – 6 дней. Кабачки и тыкву нужно подливать только дважды в месяц. Картофель, свекла и фасоль не любят обильного полива, им достаточно влаги из дождя. Если же осадков длительное время не будет, то овощи можно подлить, но делать это стоит осторожно, чтобы не переувлажнить.