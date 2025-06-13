Чимало городників підливають рослини без особливих знань, але помилково шкодять рослинам, оскільки недостатній полив не допомагає овочам, а надмірний – перетворить грядку на заболочену ділянку, пише 24 Канал.

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Як правильно підливати рослини влітку

Найкраще підливати рослини вранці, коли сонце ще не сильно пече й не вбере всю вологу за кілька хвилин. Полив потрібно здійснювати під коріння, а не зверху на листя, бо така дія призведе до утворення різних хвороб. Як альтернативу можна обрати вечір після заходу сонця.

У жодному разі рослини не можна підливати холодною водою, оскільки це призведе до загнивання кореневої системи, уповільнить розвиток та знизить стійкість до захворювань.

Вода повинна бути відстояна, якщо полив буде здійснюватися через лійку. В іншому випадку потрібно використовувати краплинний варіант поливання. Тоді вода у шлангу прогріється й буде подаватися теплою.



Рослини треба поливати з обережністю / Фото Pexels

У спеку полив потрібно збільшувати, оскільки в дуже теплі дні рослинам потрібно вдвічі більше вологи.

Огірки та помідори треба поливати з обережністю. Помідори звечора накопичують вологу на листках, яка потрапляє до рослини. Додатковий полив може їх перезволожити. Достатньо вологи отримують огірки з вранішньої роси. В період росту овочі потрібно підливати раз на 5 днів.

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Шпинат, капусту, редиску підливайте раз на 4 – 6 днів. Кабачки та гарбузи потрібно підливати лише двічі на місяць. Картопля, буряк та квасоля не люблять рясного поливу, їм достатньо вологи з дощу. Якщо ж опадів тривалий час не буде, то овочі можна підлити, але робити це варто обережно, щоб не перезволожити.