Почти все поливают сад и уличные растения неправильно: вот что делать взамен
- Правильный полив растений летом заключается в утреннем поливе, чтобы почва могла поглотить больше воды и уменьшить риск ожога листьев.
- Следует избегать чрезмерного полива и направлять воду на основу растения, а не на листья, чтобы избежать уплотнения почвы и вреда для растений.
- Лучше поливать реже, но глубже, чтобы укрепить корни растений и помочь им пережить засуху.
Летняя жара может сделать ваш сад несколько желтее и не таким ярким: от недостатка влаги начинают сохнуть гортензии, розы и даже душистые травы.
Очевидно, летом растениям нужен полив – и не любой; и, вполне вероятно, ваш метод полива приводит к расточительству воды, или даже вредит вашим растениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Вы поливаете растения не вовремя
Если ваши растения выглядят вялыми под полуденным солнцем, может появиться соблазн немедленно взяться за лейку и полить их. Впрочем, делать так точно не стоит – вместо этого нужно подождать до утра следующего дня.
Всегда проводите полив как можно раньше утром – так почва может поглощать гораздо больше воды, и вы сведете к минимуму опасность ожога листьев.
Вы поливаете слишком сильно
Больше воды – не всегда значит лучше, особенно если вы включаете шланг или разбрызгиватель на полную мощность. Будьте внимательны, ведь высокое давление воды может действительно навредить вашим растениям.
Это часто приводит к уплотнению почвы и препятствует росту растений.
Растения следует поливать медленно / Фото Pexels
Вы поливаете не те части растения
Не стоит тратить воду на полив листьев и цветов – это только навредит растениям. Вместо этого поливайте почву под растением. Обязательно направляйте воду на основу растения и убедитесь, что оставляете листья сухими.
К слову, ранее мы уже рассказывали, какие растения хорошо растут в засушливом и бедном грунте – их можно посадить прямо сейчас.
Вы поливаете недостаточно долго
Вместо короткого ежедневного полива садоводы советуют поливать растения реже, но глубже, чтобы укрепить корни и помочь им процветать даже во время засухи.
Поливайте время от времени, но очень тщательно.