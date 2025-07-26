Получите щедрый урожай крыжовника: одно действие, которое делает 80% одесских садоводов

Уже в 2026 году урожай крыжовника может быть вдвое больше, поэтому для того, чтобы собрать много ягод, стоит воспользоваться полезным советом от одесских садоводов. Они делают одно действие, которое увеличивает количество ягод.

За кустами крыжовника нужен уход, потому что если за ягодами тщательно не следить, то каждый сезон плодоношение будет становиться все меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Уход является очень важным, потому что обеспечивает размер ягод, вкус и сочность плодов.

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Как улучшить рост крыжовника?

Даже старый куст крыжовника можно легко оживить. Для этого следует проводить обрезку сразу после сбора ягод. Этот период примерно приходится на конец июля – начало августа. В это время растение переходит в фазу накопления энергии и начинает формировать почки для будущего сезона.

Дачники советуют удалять старые и малопродуктивные ветви, чтобы направить все силы растения на развитие молодых побегов. Через несколько недель после обрезки куст восстановится и нарастит молодые побеги. Именно они повлияют на будущий урожай.



Можно улучшить рост крыжовника / Фото Pexels

Устаревшие побеги, которым уже более 5 лет, массивные на вид, имеют потрескавшуюся и темную кору и покрыты лишайниками. Такие ветви уже очень мало плодоносят и только загущают куст.

Для прореживания кустов рекомендуется удалить слабые и тонкие побеги, которые растут внутрь или лежат на земле. Куст должен остаться с 5 самыми сильными побегами. Верхушки веток дачники укорачивают на четверть. Обрезка проводится над самой почкой, что направлена наружу.

К слову, ранее мы уже объясняли, как проверить яйца на свежесть еще в магазине – больше никогда не ошибетесь.

После всей обработки кусты нужно полить, внести калийно-фосфорные удобрения. Уже в следующем году ожидайте большие и сладкие ягоды.