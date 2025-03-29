Как дать "вторую жизнь" спатифиллуму: лучшие советы от садовода

Иногда спатифиллум может перестать цвести, поэтому для того, чтобы дать ему вторую жизнь, надо принять определенные методы. Если позаботитесь немного о вазоне, то он будет радовать вас цветами довольно длительное время.

С помощью легкого решения, растение в плохом состоянии можно достаточно легко воскресить, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Снова зацвести вазону, который имеет еще другое название – женское счастье удастся по нескольким советам, которые рассказала садовница Рейли Казанова.

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Как заставить зацвести спатифиллум

Чтобы спасти растение, нужно пересадить его в другой большой горшок. Это поможет вазону лучше разрастись. Важным моментом является подлив спатифиллума с помощью фильтрованной воды, поскольку вазон является достаточно чувствительным к химикатам.

Женщина рассказала, что поддерживает влажность в комнате на уровне 50 – 55%, сохраняет почву влажной и опрыскивает растения дважды в день. Время от времени растение нужно подкармливать удобрениями. Можно использовать комплексные минеральные удобрения, органические или специальные для ароидных растений.



Уход за спатифиллумом является достаточно простым / Фото Pexels

Весна – активный период для роста спатифиллума, поэтому растение нужно подпитывать дважды в месяц. Полезной является подкормка банановой кожурой, которая содержит калий. Можно эту кожуру измельчить и добавить в почву или сделать настой.

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Помните, что растению нужно хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей. Поливать надо регулярно, но без застоя воды. Если листья начнут опускаться, то это будет сигналом недостатка влаги. Также не забывайте о том, что растение любит влажность, поэтому стоит опрыскивать листья.