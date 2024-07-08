Количество пыли, что оседает на стекле, может стать серьезным соперником в чистке окон, и с несколькими уместными советами вы сможете справиться с этой напастью за считанные минуты.

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Когда мыть окна

Лучше всего для этого выбрать теплую и безветренную погоду. Желательно, чтобы еще и было достаточно пасмурно, ведь в сильную жару моющее средство будет высыхать слишком быстро и вы просто не будете успевать вытирать его так, чтобы не оставалось разводов.

Как начинать мыть окна?

Сейчас будет сюрприз: начинать мыть окна стоит не с самих окон. Прежде всего вам нужно убрать подоконник, снять шторы и тюли, избавиться от жалюзи и москитных сеток, ведь они будут вам мешать.



Мыть окна нужно ответственно / Фото Pexels

Следующий шаг – мытье рам и подоконника.

Какое выбрать средство?

Если вы сторонник магазинных продуктов, тогда здесь все просто: выбираете любой среди десятков вариантов. Но если вы не хотите использовать химию, тогда все может быть немного сложнее. Впрочем, все еще есть несколько ингредиентов на вашей кухне, которые могут пригодиться для чистки.

Лимон

Для того, чтобы получить действительно действенное лимонное средство, вам нужно растворить 50 миллилитров лимонного сока в стакане воды, а после этого нанести раствор на стекло с помощью пульверизатора. Протрите после этого стекло сухой тряпкой.

Крахмал

Кто бы мог подумать, что крахмал поможет справиться со сложными загрязнениями? Для приготовления раствора вам нужно на литр воды добавить ложку крахмала и нанести смесь на окна. Протрите губкой и оставьте до полного высыхания. Остатки крахмала можно убрать сухой тряпкой.

Как помыть окна снаружи?

Все достаточно просто – используйте одно из средств, что описан выше, а после этого воспользуйтесь телескопическим очистителем стекла. Главное – чтобы было безопасно!